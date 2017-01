Henry V staat voor aftakeling

In Henry V schetst Shakespeare de macht in haar aftakeling, niet in haar hoogtijdagen. Samen met acteurs Peter Van de Velde, Brent Vandecraen en Marit Stocker zoekt regisseur Stefan Perceval naar de drijfveer van Henry V.

Hier geen machthebbers die het helemaal hebben gemaakt. Henry V is nog maar een schim van wie hij ooit was, een koning gedumpt op de mestvaalt van de geschiedenis. Henry V is een arme vorst die zich vasthoudt aan zelfverklaarde wetten en regels.

Of is het theater? Macht doet u geloven in uw eigen verbeelding, zo hard dat het verschil tussen waar en waan verdwijnt.

In de bewerking van Henry V door Stefan Perceval staat de mens centraal. Niet de beperking. Niet de gruwel. De mens en zijn geloof in de kracht van de verbeelding, van de leugen, van de overdrijving, van de fantasie.

Dat is Henry V. In zijn hoofd is hij nooit eenzaam. Omringd door legers in zijn hoofd verovert hij landen in zijn hoofd. Of hoe ook koningen verlangen om gehoord te worden.

Praktisch

Henry V op dinsdag 24 en woensdag 25 januari om 20.15u in Het Gevolg, Otterstraat 31 in Turnhout. Tickets kosten 14 euro.