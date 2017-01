Overlezen gaat op reis

Mol - Voor het vijfde jaar op rij is Overlezen te gast in Mol, een wervelende talkshow over boeken en andere dingen des levens. Mét Kristien Hemmerechts en Betty Mellaerts.

Vaste panelleden zijn Jos Geysels, minister van Staat, en Karl van de Broeck, hoofdredacteur van de nieuwswebsite Apache.be. Zij overladen u met leestips en gaan met hun gasten in dialoog over zin en onzin van literatuur.

De gasten bij deze editie zijn twee grandes dames, elk in hun eigen vakgebied. In de eerste plaats komt niemand minder dan Kristien Hemmerechts over literatuur praten, zowel haar eigen werk als dat van een ander dat haar beïnvloed heeft.

Een tweede gesmaakte gast is Betty Mellaerts, jarenlang een van de bekendste radiojournalistes van ons land. Sinds 1999 is ze freelance journaliste en auteur van enkele beklijvende boeken.

De Molse Esther Van Hees zorgt voor de muzikale omlijsting Dit alles wordt in goede banen geleid door moderator Johny Geerinckx.

Praktisch

Overlezen op reis, op dinsdag 24 januari om 20.15u in zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol. Tickets kosten 5 euro.