Warm eerbetoon aan The Band

Een iconische naam voor een iconische groep: The Band is na dertig jaar nog steeds een onschatbare inspiratie voor generaties van muzikanten.

Met hun soulvolle stoofpot van rock, country, folk en blues veroorzaakten de voormalige begeleidingsband van Bob Dylan destijds een muzikale revolutie die tot vandaag blijft doorzinderen.

Met het nakende jubileum van hun legendarische concertfilm ‘The Last Waltz’ (uitgebracht in 1978, maar opgenomen in ‘76!) bedacht een stel Vlaamse muzikanten met Bandbloed in de aderen dat de tijd rijp was voor een passend eerbetoon aan deze unieke groep.

Winterland ‘76 is geen coverband, laat dat meteen duidelijk zijn. Het is een tribute, wat betekent dat de muziek en het typerende speelplezier terug tot leven worden gebracht met een geheel eigen karakter.

Het zestal blijft min of meer trouw aan de oorspronkelijke bezetting (er verschijnt enkel een extra gitaar ten tonele), en brengt een persoonlijke interpretatie van het muzikale erfgoed dat The Band ons heeft nagelaten.

Praktisch

A tribute to the music of the Band op zaterdag 21 januari om 20.15u in de Warande – de Kuub, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 17 euro.