Met Begijn gaat alles goed

Ravels - Met ‘Met mij gaat alles goed’ is comedian Begijn Le Bleu aan zijn vijfde voorstelling toe. Opnieuw balanceert hij in dit programma op de dunne scheidslijn tussen stand-up comedy en cabaret.

Volgens de Westerse maatschappij zijn er maar drie woorden die er toe doen in deze wereld: pluk de dag. Al de rest is bagage. Eenvoudig, niet?

Hoe Begijn Le Bleu er toch telkens in slaagt het leven moeilijker te maken dan het is, laat hij zien in Met mij gaat alles goed. Omdat u graag lacht met losers maar ook omdat u zichzelf er stiekem in herkent.

Begijn Le Bleu is bekend van het televisieprogramma Foute Vrienden dat enthousiast werd opgepikt door het grote publiek. Ondertussen presenteert hij Taarten van Begijn op VTM KZoom. De cabaretier is met deze voorstelling aan zijn vijfde toe.

Praktisch

Begijn Le Bleu op zaterdag 21 januari om 20u in GC De Wouwer, Kloosterstraat 4 in Ravels. Tickets kosten 15 euro.