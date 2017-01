Mira nestelt zich op haar plaats

Mol - Zangeres Mira bracht onlangs haar vierde album ‘Plaats’ uit. Het werd opnieuw een typisch Mira-werkstuk. De bitterzoete melancholie in haar nummers en de voorzichtige balans tussen ironie en ontroering tekenen ook op deze plaat present.

Over plaats willen, om te dolen en te denken, plaats om nooit te weten te komen waar je plaats is. Over blijven praten, ook als er niks te zeggen valt. Over het perfecte leven van de buren. Over verzekeringsagenten. Over het woord ‘blijkbaar’, dat blijkbaar toch een belangrijk woord is.

Mira schrijft messcherpe, heldere teksten. Vaak introspectief, maar nooit navelstaarderig. Het soort liedjes waarbij je een glimlach van herkenning maar moeilijk kan onderdrukken.

Voor deze tournee laat ze zich omringen door twee topmuzikanten, en speelt ze zowel splinternieuwe songs uit haar nieuwe album als ouder werk uit haar 3 voorgaande platen.

Praktisch

Mira op vrijdag 20 januari om 20.15u in schouwburg Rex, Smallestraat 2 in Mol. Tickets kosten 14 euro.