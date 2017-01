De Zandman houdt de kleinsten wakker

Turnhout - Met De Zandman brengt Propop in de eigen Poppenzaal een meeslepend en intiem verhaal dat bestemd is voor kleuters. Over slaaprituelen en wakker blijven.

Het is tijd om te gaan slapen. Maar eerst nog dit en dat en zus en zo. Sterretje weet precies hoe haar slaapritueel moet. En dan komt het zandmannetje die slaapzand strooit in de oogjes en dan valt iedereen in slaap. Iedereen? Nee, niet iedereen.

Over slapen gaan, over niet willen slapen en over niet kunnen slapen, daarover gaat De Zandman van Figurentheater Propop in de eigen Poppenzaal dat mikt op kinderen van twee tot vijf jaar.

De voorstelling speelt zich af op een heel groot bed. De kindjes zitten mee op het bed en worden heel dicht betrokken bij het gebeuren. De ouders kunnen ook naast het bed volgen.

Praktisch

De Zandman op de woensdag 18 en 25 (14.30u) en zondagen 22 en 29 januari (10.30u) in de Poppenzaal, Steenweg op Oosthoven 144 in Turnhout. Tickets kosten 5 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassenen.