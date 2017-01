Het beste orgeltrio van het decennium!

Rijkevorsel - Toegegeven, in het Engels klinkt het aantrekkelijker: ‘best organ trio of the decade’, zo jubelde de New York Times over de samenwerking tussen Larry Goldings, Peter Bernstein en Bill Stewart.

Ook het muziekmagazine Downbeat spreekt van ‘a killer organ trio’. Met hun onweerstaanbare grooves en bakken soul staan ze in de traditie van het klassieke orgeltrio. Denk aan de 'Blue Note' albums van de legendarische Jimmy Smith.

Larry Goldings heeft een volstrek unieke sound op het Hammond B-3 orgel, waarmee hij te horen is op albums van sterren als Maceo Parker, Melody Gardot, Madeleine Peroux en Tracy Chapman.

Hij en drummer Bill Stewart speelden onlangs nog in een volle Roma met John Scofield. Stewart is verder bekend van o.m. opnames met Pat Metheny.

Ook gitarist Peter Bernstein speelde met grote bandleiders, onder wie Sonny Rollins. Een must voor jazzfans.

Praktisch

Goldings-Bernstein-Stewart op maandag 16 januari om 20.30u in De Singer, Bavelstraat 35 in Rijkevorsel. Tickets kosten 25 euro.