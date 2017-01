Schuif aan bij oma’s tafel

Er leeft bij heel veel mensen een onweerstaanbaar heimwee naar de tijd van vroeger. Dat geldt ook op het gebied van eten. Schuif daarom mee aan tafel met oma’s gerechten.

Het cateringbedrijf Entre Deux Côtes uit Geel, dat onder meer feestzaal De Kapelhoeve in Turnhout uitbaat, speelt op die heimwee naar de keuken van weleer handig in met een uniek concept.

Op Oma’s Tafel worden authentieke, vooral Kempense gerechten geserveerd. En uiteraard, zoals de naam al doet vermoeden, worden ze klaargemaakt zoals onze grootmoeder het vroeger placht te doen.

En zoals destijds het geval was, worden de potten met lekkernijen op tafel gezet en kan iedereen naar zijn eigen smaak en hoeveelheid op zijn bord scheppen. Voorbeelden van gerechten zijn: balletjes in tomatensaus, stoofvlees op grootmoeders wijze, een ouderwets koninginnehapje, stoofpotjes met stoemp, enz.

Praktisch

Oma’s Tafel op zondag 15 januari van 16u tot 20u in zaal Kapelhoeve, Steenweg op Diest 2 in Turnhout. Inschrijven via 014.41.28.06 of 0496.29.71.30, of op info@kapelhoeve.com.