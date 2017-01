Buitenbeentjes strijden tegen Babel

Balen - ‘Babelba’ is het resultaat van een sociaal-artistiek project met, door en over Balense mensen in armoede en anderstalige nieuwkomers. Stefan Perceval werd hiervoor opnieuw als regisseur aangesproken.

Als artistiek leider van de theaterwerkplaats Het Gevolg (Turnhout) heeft Stefan Perceval ervaring om te werken met mensen die soms buiten de maatschappij vallen. Zelf is hij ook gekend als acteur in o.a. Vermist, Witse, Danny Lowinksi en Crème de la Crème.

Hij geeft hun verhaal een gezicht. Een verhaal waarin iedereen zich herkent. Waardoor ‘die ander’ voor de toeschouwer plots dichtbij is en waarbij de acteur opnieuw de kracht in zichzelf ontdekt...

Ook deze theatervoorstelling is er één als geen andere. Opnieuw vertrekken ze van niets… en eigenlijk van heel veel. Een tekst ligt niet echt aan de basis, wel de verhalen van elk van ons. We zijn wie we zijn en onze levens doorkruisen elkaar elke dag.

Met zijn allen zijn ze sinds september aan de slag. Met maar één doel voor ogen: samen deze voorstelling creëren. Vooral samen!

Praktisch

Babelba II op zaterdag 14 januari om 20u en zondag 15 januari om 15u in vrijetijdscentrum De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1 in Balen. De toegang is gratis.