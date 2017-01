Intracto wint eerste LON-award

Herentals - Intracto uit Herentals is door het bestuur van Voka Kempen West verkozen tot winnaar van de LON-award Voka Kempen West 2017. Voorzitter Frederick Jonckheere maakte dit nieuws bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van het lokale ondernemersnetwerk op Verloren Maandag.

Bedrijfsleiders Pieter Janssens (links) en Tom Van Mierlo (rechts) van digitaal agentschap Intracto uit Herentals kregen uit handen van Voorzitter Frederick Jonckheere van lokaal ondernemersnetwerk (LON) Voka Kempen West de eerste LON-award van Voka Kempen van het jaar. Het ondernemersplatform reikt in elk LON zo’n prijs aan verdienstelijke zaakvoerders uit, die dan meedingen naar de Prijs Ondernemen 2017.

“De award in ontvangst mogen nemen, is een heel mooie manier om het jaar in te zetten en een pluim voor onze meer dan honderd collega’s”, zei Pieter Janssens.

“Het feit dat de award uitgereikt wordt door collega-ondernemers uit de regio, doet extra deugd. Ook al zijn we ondertussen een van de grootste onafhankelijke agencies van het land, we blijven sterk verbonden met Herentals en de regio.”