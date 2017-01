Brave New Maria verenigt beste van driewerelden

Rijkevorsel - Kristien Hemmerechts die de tekst schrijft, sopraan Sylvia De Pauw die deze tekst zingt op muziek van toptrompettist Bart Maris, 'Brave New Maria’ is een opmerkelijke kruisbestuiving.

Maria Nys uit Eeklo was misschien wel Belgiës eerste Hollywood wife. Haar man was geen acteur of regisseur, maar schrijver Aldous Huxley, auteur van ‘Brave New World, wellicht een van de beroemdste romans ooit. Het echtpaar woonde lange tijd in Hollywood.

Trompettist Bart Maris, sopraan Sylvie De Pauw en schrijfster Kristien Hemmerechts worstelden door de ontelbare brieven die Maria achterliet en brengen haar verhaal in een intieme en ontluisterende voorstelling.

Sylvie De Pauw zingt bij het wereldvermaarde Collegium Vocale Gent, waarmee ze op de grote podia overal ter wereld staat. Trompettist en creatieve duizendpoot Bart Maris, bekend van X- Legged Sally, Think Of One, Flath Earth Society en nog ontelbare andere gezelschappen, zoekt het eerder in de jazz en impro.

De avond bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een try-out van Brave New Maria (50 minuten). Na de pauze gooien trompettist Bart Maris en pianist Peter Vandenberghe (Too Noisy Fish) alle remmen los.

Praktisch

Brave New Maria op vrijdag 13 januari om 20.30u in De Singer, Bavelstraat 36 in Rijkevorsel. Tickets kosten 14 euro.