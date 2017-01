Leerlingen trekken in stoet naar school

De katholieke kOsh-scholen brachten de leerlingen van de eerste graad middelbaar onderwijs enkele jaren geleden al samen in de oude school in de Burchtstraat, in afwachting van de voltooiing van de compleet nieuwe school in de hoek van de Lierseweg en Ieperstraat.

Na de kerstvakantie was het eindelijk zover: de zowat 850 leerlingen mochten het schooljaar voortzetten op hun nieuwe campus. Om daar een beetje een speciaal moment van te maken, wandelde de enorme groep maandagochtend onder politiebegeleiding van de Burchstraat door het stadscentrum naar de nieuwe school.