Volle aula neemt afscheid van vrolijke levensgenieter

Geel - Enkele honderden vrienden en familieleden woonden zaterdagochtend de uitvaartplechtigheid van Kris Vantongerloo bij. Deze 42-jarige levensgenieter en grappenmaker kwam op nieuwjaarsdag om het leven bij een aanrijding.

Uit de getuigenissen van vrienden en familie tijdens de aangrijpende uitvaart in de aula van Uitvaartzorg Verstappen in Geel viel als rode draad af te leiden dat Kris Vantongerloo, alias 'den Tongel', een sociale gangmaker en een vat vol humor was.

Zijn kameraden raakten niet uitgepraat uit de fratsen en grollen die hij met hen uithaalde, maar ook over het luisterende oor en de helpende hand die hun makker hen indien nodig kon bieden. Kris was een levensgenieter met een open hart naar anderen toe.

De medewerker van de afdeling BTW bij overheidsdienst Financiën had ook verscheidene opvallende hobby's. Van bierliefhebberij en zelf -brouwen tot alles wat met de twee wereldoorlogen te maken had. Daarnaast ging hij er prat op dat hij als figurant in heel wat bekende televisiereeksen opdook.

De 42-jarige man liet zondagavond het leven nadat hij met vrienden de jaarlijkse nieuwjaarswandeling in de omgeving van Geel-Bel had gemaakt. Op Heikant in Meerhout werd hij aangereden door een auto.