Bakkers zijn klaar voor verloren maandag

Herentals - Voor bakker Hermans in Herentals is maandag de wekelijkse sluitingsdag. Tenzij het de eerste maandag na driekoningen is. “Mensen komen dan uit de hele Kempen naar hier.”

Bakkerij Hermans in de Herentalse Sint-Jobstraat blijkt op de eerste maandag na driekoningen een klein bedevaartsoord voor te smulpapen te zijn. Al 43 jaar pakken bakker Raymond, echtgenote Diane en zoon Stefan Hermans met niet te versmaden worstenbroden en appelbollen.

“Maandag is al jaar en dag een van onze vaste sluitingsdagen, maar voor verloren maandag maken we een uitzondering. We verkopen dan enkel worstenbroden en appelbollen en niets anders. Toch is het dan gewoon de grootste topdag van het jaar”, zegt Stefan.

Het bakkersgezin prepareert dan ettelijke honderden exemplaren van de bruin gebakken lekkernijen. “We zijn daar tot ver buiten Herentals voor bekend. We hebben zelfs klanten uit Mol en Turnhout die elk jaar opnieuw speciaal naar hier komen voor hun worstenbroden en appelbollen."

