Hoe vlot spreekt u Neelands?

Hoogstraten - “’Spreek je Nederlands?’, vragen ze. Het eerste Nederlandse woord dat ik hoorde was ‘nee’. Nee, nee. Overal nee. Ik weet nog dat ik dacht: Ah...ja. Daarom noemen ze het Neelands.

Neeland van Nic Balthazar is een verhaal over de even harde als hoopvolle zoektocht van jonge asielzoekers naar geluk. Gebaseerd op gesprekken met jonge asielzoekers is Neeland eerst geschreven als een “luisterogen“-verhaal voor laaggeletterde jongeren en nu bewerkt tot muzikale vertelling.

De voorstelling wordt door muziek op tape begeleid door de Gents-Turkse zangeres Melike Tarhan en haar muzikanten. Een verhaal bij het verhaal: liederen in het Turks en in het Gents, over vrouwenliefde en -leed. Het publiek hoeft enkel de elementen samen te voegen, en de film is klaar.

Tien jaar na zijn aangrijpende voorstelling Niets (Ben X) maakt Nic Balthazar weer een zeer aangrijpende voorstelling met Neeland.

Praktisch

Neeland op woensdag 11 januari om 20.15u in GC Hoogstraten, Lindendreef (ingang via Antoon De Lalaingstraat) 37 in Hoogstraten. Tickets kosten 12 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen.