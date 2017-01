Vlaams Radiokoor brengt Britten

Kasterlee - Concertorganisator Koorlink nodigt het Vlaams Radio uit om in de kerk van Tielen (Kasterlee) een concert te geven. Daarvoor stelde het befaamde koor een speciaal programma samen.

Als trouwe gast stelde het Vlaams Radio Koor een programma samen voor koor en cello. De dubbelkorige Mass in G van Ralph Vaughan Williams vormt de rode draad.

De propriumgezangen zijn van John Tavener, Rudi Tas en Herbert Howells. Centraal klinkt de derde cellosuite van Benjamin Britten.

Koorlink organiseert jaarlijks verscheidene koorcycli, in Antwerpen, Gent en thuisbasis Tielen.

Praktisch

Vlaams Radiokoor op zondag 8 januari om 16u in de Sint-Margaritakerk in Tielendorp 34 in Tielen. Tickets kosten 15 euro.