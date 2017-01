Koor brengt Sonntagsmesse tijdens mis

Het Koninklijk Zangkoor Sint-Cecilia luistert de eucharistieviering van dit weekend op met de Sonntagsmesse van Güttler.

De Heilige Eucharistieviering van zondag wordt muzikaal opgeluisterd door het St-Ceciliakoor Heilig Hart uit Turnhout. "Sonntagsmesse nr.3", een driestemmige uitvoering van J. Güttler, wordt aangevuld door het Gregoriaans mannenkoor onder leiding van Maurits Van Obbergen. Jochem Baas staat in voor de orgelbegeleiding.

Het Koninklijk Zangkoor Sint-Cecilia is het officiele zangkoor van de Turnhoutse parochie van het Heilig-Hart van Jezus in Turnhout. Het koor stelt zich ten doel de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen die bij de viering aanwezig zijn.

Praktisch

Sonntagsmesse op zondag 8 januari om 9.30u in de Heilig Hartkerk op het Kerkplein in Turnhout. De toegang is gratis.