Expo huldigt recent overleden kunstenaar

Herentals - Cultuurcentrum 't Schaliken organiseert in januari in kasteel Le Paige een tentoonstelling met kunstwerken van Roger Claessens. In zijn werk hekelt hij de milieuproblematiek, racisme en menselijk falen.

De video’s en installaties van Roger Claessens zijn sociaal bewogen, maar hebben een humoristische ondertoon. Hij geeft geen antwoord op de verschillende problemen, hij werpt hoofdzakelijk vragen op. Hij zet de toeschouwer aan tot reflectie.

De pure eenvoud van zijn werken heeft net een zeer sterke uitwerking. Met zeer beperkte en eenvoudige middelen wil hij het maximale uit zijn werken halen.

Roger Claessens overleed in november 2016. Hij was een bevlogen, hedendaags, conceptueel kunstenaar uit Mol. Met tentoonstellingen in binnen- en buitenland kende zijn maatschappelijk engagement letterlijk en figuurlijk geen grenzen.

Roger Claessens is bekend van zijn oorlogskerkhof voor de Verbeke Foundation in Kemzeke en van zijn video People, een audiovisueel werk dat het opneemt tegen racisme.

Praktisch

My World van Roger Claessens van zaterdag 7 tot en met zondag 29 januari, telkens van vrijdag tot en met zondag van 14u tot 17u, in kasteel Le Paige, Nederrij 135 in Herentals.