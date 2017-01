Max Last zet strip op de planken

In provinciaal cultuurhuis de Warande gaat in januari de voorstelling ‘Monsieur Même’ van Max Last in première in. Acteur en theatermaker Koen Monserez bewerkte de stripklassieker ‘Het besloten land’ van Jean-Claude Forest en Jacques Tardi tot twee unieke theaterversies.

Monsieur Mème valt te proeven in twee theatervarianten: één voor volwassenen, met een politiek-maatschappelijke en een felliniaans-erotische ondertoon en één voor kinderen.

Arthur Même vecht samen met zijn geliefde tegen de bierkaai, tegen de mensen die hem alles hebben afgepakt. Op een onbestemde, poëtische, bijna woordloze manier en met de nodige humor brengt Max Last dit verhaal over liefde en begeerte, en over doorzetten.

‘Monsieur Même’ is een sociaal-politiek verhaal vol macabere humor, een allegorie op het leven anno 2017. Het gezelschap Max Last maakt in haar zoektocht naar een universele theatertaal een theaterbewerking die doordrenkt is van de scherpe, maar ook poëtische humor en het hartzeer dat striptekenaar Tardi zo meesterlijk weergeeft.

Praktisch

Monsieu Mème, met KNT-versie op zaterdag 7 januari om 20.15u en de kinderversie op zondag 8 januari om 15u in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets voor zaterdag kosten 14 euro, voor zondag 11 euro.