Een hommage aan Toon Hermans door Herman Van Hove, zijn goede vriend en laatste manager. Meesterlijk verteld en grandioos muzikaal begeleid door zangeres Lissa Meyvis en haar band.

Wat oorspronkelijk begon als een intieme voorstelling op de theaterzolder bij Van Hove, kon al op veel bijval rekenen van cultuurminnend Vlaanderen. Uitverkochte zalen, lovende reacties en recensies van pers en theatervrienden.

De wisselwerking tussen liedjes en zorgvuldig geselecteerde anekdotes, op hun beurt gezongen door een verfrissende stem en verteld door een echte rasverteller, brengen je dicht bij de magie van een Toon Hermans voorstelling zoals alleen hijzelf ze kon brengen.

Of zoals Bart Peeters het zo mooi verwoordde: “Toon Hermans geloofde in de hemel (niet in de rijstpap, maar laat dat een detail zijn) en je voelde hem goedkeurend glimlachen tijdens de voorstelling…”

Praktisch

In de schaduw van Toon Hermans op zaterdag 7 januari om 20.15u in GC ’t Heilaar, Heilaarstraat 35 in Beerse. Tickets kosten 17 euro.