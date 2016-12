Verhuis kOsh doet ook muziekschool verkassen

Herentals - De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals huurt vanaf januari enkele lokalen op andere locaties in de stad. Dat is nodig omdat ruimtes waarover ze tot nu kon beschikken na de kerstvakantie wegvallen.

De leerlingen van de eerste graad van scholengemeenschap kOsh nemen na de kerstvakantie hun intrek in de gloednieuwe campus Ieperstraat. Maar dat stelt de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een probleem.

Want de academie heeft veel meer ruimtes nodig dan waarover ze in de Hikstraat beschikt, zodat ze al verscheidene jaren op verschillende plekken extra lokalen huurt. De kOsh-campussen Wolstraat en Burchtstraat waren twee van die uitwijkplekken waar verschillende klassen konden worden betrokken.

Om dat verlies aan ruimte op te vangen, huurt de muziekschool vanaf januari enkele leslokalen in campus De Vesten van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) op de Augustijnenlaan. Daarvoor betaalt ze een huurprijs van 1.100 euro per maand. Voor de lessen klassiek ballet wijkt de academie uit naar de nieuwe danszaal van kOsh in de campus Ieperstraat.