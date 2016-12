Sociale wijk klaagt plots verhoging woninghuur aan

Herentals - Bewoners van de sociale wijk Koninkrijk in Morkhoven (Herentals) zijn een petitie gestart tegen de plotse verhoging van hun huurprijzen. “De Geelse Huisvesting had beloofd dat niet te doen”, klinkt het.

De bewoners van wijk Koninkrijk in Morkhoven kregen van de sociale huisvestingsmaatschappij enkele dagen voor Kerstmis een brief in de bus dat hun woninghuur vanaf 1 januari zou verhogen. “Tot dan was er alleen maar sprake van een verhoging met een paar euro, maar nu krijgen twee weken voor het nieuwe jaar te horen dat we plots een pak meer huur moeten betalen.”

De gemiddelde stijging in de wijk bedraagt rond de 80 euro per maand, enkelen moeten 100 euro per maand bij betalen. De petitie die eist dat de Geelse Huisvesting terugkomt op de beslissing om de huur op te trekken, wordt door de buren gretig getekend.

“In de hele wijk zijn dit jaar de ramen vervangen door dubbel glas en is er dakisolatie gelegd. Maar op de informatievergadering voor die renovaties heeft de Geelse Huisvesting duidelijk gezegd dat de huren hierdoor niet zouden stijgen. Toch gebeurt dat nu."

Geelse Huisvesting stelt dat de bewoners na de kerstvakantie individueel op het kantoor langs mogen komen om hun huur te bespreken.

