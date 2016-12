Groenten uit Balen vormt ware klassieker

Arendonk - De Arendonkse cultuurdienst en seniorenraad trakteren ook in 2017 het al dan niet oudere publiek op een degelijk filmaanbod. Aftrappen doet de reeks met de Vlaamse –excuseer, Kempense- klassieker Groenten uit Balen.

Ook dit seizoen kunnen Arendonkse senioren opnieuw naar de film in eigen dorp. Elke eerste woensdag van de maand zijn ze welkom in het cinemazaaltje van jeugdhuis ’t Onkrooid, gevestigd op de plaats waar vroeger Cinema Renova was. Het nieuwe jaar start met Groenten uit Balen, de film van Frank Van Mechelen uit 2011.

1971. In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het leven zijn gewone gang, tot een wilde staking uitbreekt in de fabriek waar Jan werkt. Jan moet noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin komt in financiële moeilijkheden. Gelukkig zijn er nog het pensioen van de inwonende opa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol werkt.

Wanneer na negen weken de staking eindelijk afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn. Naar het toneelstuk van Walter van den Broeck.

Praktisch

Groenten uit Balen, op woensdag 4 januari om 14u in jeugdhuis ’t Onkrooid, Koeistraat 8 in Arendonk. Een kaartje kost 2 euro, een drankje na de film is inbegrepen in de prijs.