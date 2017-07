Zaterdag galawedstrijd tegen AA Gent en zondag fandag in Olympisch stadion

Het wordt een druk weekend in het Olympisch stadion op het Kiel. Zaterdag staat de galawedstrijd tegen AA Gent in het kader van de "Memorial Marc Steenackers" geprogrammeerd en zondag vindt de jaarlijkse fandag plaats.

Na het onverwacht overlijden van Algemeen Directeur Marc Steenackers in de loop van vorig seizoen, werd uit respect voor zijn werk en ter nagedachtenis van hem de "Memorial Marc Steenackers" in het leven geroepen. De club liet speciaal voor deze gelegenheid een wisselbeker ontwerpen die zaterdag voor het eerst zal worden uitgereikt aan de winnaar van de galawedstrijd tussen KFCO Beerschot Wilrijk en AA Gent.

Zondag 23 juli staat dan de jaarlijkse fandag geprogrammeerd. Vanaf 12 uur worden de supporters, alle fans en sympathisanten uitgenodigd in het Olympisch stadion. Het wordt weer een feestelijke bedoening waarbij dit jaar de spelers en de technische staf van de Mannekens centraal staan. Om 14.00u worden de kampioenen en de acht nieuwkomers die de huidige kern vormen op het grote podium voorgesteld door Danny Geerts.

Hierna vermengen spelers en technische staf zich tussen de aanwezige supporters. Tijd dus voor een praatje, een foto of een handtekening. In de Ticket Corner, die zaterdag open is vanaf 13.30u en zondag tuusen 12 en 17.00u, kan wie wenst zich een abonnement aanschaffen.

Aanwezigen kunnen ook terecht in de fanshop waar de nieuwe shirts waarin Beerschot Wilrijk het komend seizoen zal voetballen in de rekken zullen liggen. Uiteraard worden bij dit alles de jongste supporters niet vergeten en wordt er voor de nodige kinderanimatie gezorgd. Wie honger of dorst heeft kan terecht in de vele kraampjes. Alles wordt muzikaal opgeluisterd door Baco d'Or, Eugene en DJ Hilto.

De inkomprijs van de fandag bedraagt 5,00 euro en daarvoor krijgt men ook twee consumptiebonnen in de hand gedrukt. (hf)