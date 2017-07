KFCO Beerschot Wilrijk haalt Ivoriaanse centrale verdediger

Met de 22-jarige Abdel Diarra rondde KFCO Beerschot Wilrijk de achtste inkomende transfer af.

Abdel Diarra (28-12-1994) is een centrale verdediger die werd geboren in Divo (Ivoorkust). Daar begon hij tye voetballen bij AFAD Djékanou. Bij de start van het seizoen 2015-16 werd hij naar het Franse Strasbourg gehaald, waar hij vrijwel onmiddellijk werd doorgesluisd naar het Turkse Antalayaspor. Hierna trok hij voor een zestal maanden naar Karsiyaka, eveneens in Turkije. Tenslotte belandde Abdel Diarra in Zweden bij FC Syrianska waar hij elf competitiewedstrijden in de basis stond.

Bij KFCO Beerschot Wilrijk tekende hij nu een contract voor één seizoen, nadat hij de nodige medische testen met succes aflegde. Hij sloot zondag nog aan bij de spelersgroep op het oefenkamp in Mierlo.