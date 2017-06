Ook voor Beerschot Wilrijk begint de voorbereiding: Dit is het oefenprogramma

De voorbereiding van KFCO Beerschot Wilrijk start woensdag met de traditionele medische en fysische testen. Ook donderdag en vrijdag staan er nog testen op het programma.

Zaterdag om half tien is het verzamelen geblazen op de oefenterreinen aan het Universiteitsplein voor de eerste training en in de namiddag wordt een tweede maal getraind om half drie. Ook zondag staan er twee trainingen geprogrammeerd, om 9.30u en 14.00u, gevolgd door een eerste oefenwedstrijd tegen SV Nielse met aftrap om 18.00u in het De Troetselstadion aan de Boomsestraat in Niel.

Oefenprogramma Beerschot Wilrijk

Het oefenprogramma van KFCO Beerschot Wilrijk in voorbereiding op het seizoen 2017-18 is bekend. Blikvanger wordt de in het leven geroepen "Memorial Marc Steenackers" die een jaarlijkse traditie moet worden. Dit jaar wordt het een wedstrijd tegen AA Gent.

Ondertussen kreeg men ook de officiële toezegging van de voetbalbond dat de K van Koninlijk opnieuw mag gebruikt worden, zodat het opnieuw KFCO Beerschot Wilrijk wordt.

Het oefenprogramma: