Erik Vermeylen stopt sponsoring Berchem Sport

Volgend seizoen zal er geen GBS -General Bukering Services- mee prijken op de shirts van Berchem Sport.

Erik Vermeylen, bedrijfsleider van GBS en tevens oud-voorzitter van Berchem Sport, heeft besloten om zich na veertien jaar hoofdsponsoring terug te trekken als sponsor van geel-zwart.

Via de website van de club danken raad van bestuur, directie, spelers, staf en supporters van Berchem Erik Vermeylen voor zijn jarenlange betrokkenheid en gulle financiële steun aan Berchem Sport. Hij was het die de club opnieuw financieel gezond maakte en zo de basis legde voor het behalen van de titels in 2012 en 2017. (hf)