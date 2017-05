Benni Geerts nieuwe beloftencoach bij FCO Beerschot Wilrijk

Het beloftenteam van FCO Beerschot Wilrijk zal volgend seizoen gecoacht worden door Benni Geerts, die het voorbije seizoen hoofdtrainer was van FC Cappellen.

Vermits Frank Magerman, die de drie voorbije seizoenen coach was van de beloftenploeg van FCO Beerschot Wilrijk, de club verlaat en volgend seizoen het eerste elftal van KFC Duffel onder zijn hoede krijgt, moest FCO Beerschot Wilrijk op zoek naar een opvolger. De keuze viel op Benni Geerts, die zeker geen onbekende is in de Kielse voetbalmiddens.

Benni is de zoon van gewezen Beerschot-doelman Charles Geerts die in de jaren '50, in volle Rik Coppens-periode, 212 wedstrijden in het eerste elftal speelde en ook Rode Duivel werd. De 49-jarige Benni Geerts begon in 2004 aan zijn trainerscarrière en was zo achtereenvolgens coach bij Zandvliet, Sparta Linkeroever, FC Ekeren, Olympic Deurne, Gooreind en opnieuw Olympic Deurne. Vorig seizoen werd hij T1 bij FC Cappellen, waarmee hij het behoud verzekerde. Nu keert Benni terug naar het oude Beerschotnest als beloftencoach. (hf)