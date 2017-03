Van den Bergh en Maes langer bij Beerschot Wilrijk

FCO Beerschot Wilrijk werkt al aan de voorbereiding op volgend seizoen. Zo werden de contracten van centrale verdediger Jan Van den Bergh en aanvallende middenvelder Alexander Maes opengebroken. Beide spelers blijven nog twee jaar langer op het Kiel.

Jan Van den Bergh had nog een lopend contract voor volgend seizoen. Dat werd door de club opengebroken, zodat Jan nu voor twee seizoenen bijtekende. Ook het contract van Alex Maes werd aangepast. Zijn optie voor een extra jaar werd omgezet in een nieuw contract voor één seizoen met een optie op een bijkomend jaar. Dat betekent dus concreet dat beide jonge spelers in normale omstandigheden nog minstens twee seizoenen aan FCO Beerschot Wilrijk verbonden blijven.

"Deze verlengingen wijzen op het wederzijds vertrouwen tussen spelers en club," aldus Alex en Jan. "Dat zorgt alleszins voor een goed gevoel."

"Als club geloven we erin dat beide spelers met ons en wij met hen kunnen doorgroeien naar 1A," voegde sportief manager Frank Staes daar nog aan toe. "Vandaar dat we met het oog op de toekomst snel wilden handelen en voor alle partijen duidelijkheid wilden scheppen."