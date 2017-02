Drie doelpunten van Jelle van Kruijssen brengt Berchem alleen op kop

Berchem haalde het verdiend in deze regelrechte topper van Tweede amateurklasse B. De 3-1 overwinning brengt geel-zwart alleen aan de leiding in de tussenstand en het levert eveneens de tweede periodetitel op.

In een vrij gesloten eerste helft was het balbezit voorde bezoekers, maar aan veel uitgespeelde kansen kwam Thes niet. Het was trouwens Berchem dat via een tot dan onzichtbare Jelle van Kruijssen op voorsprong klom. Twee minuten voor de pauze, na een heokschop getrapt door Battista, kopte Van Tilburt aan de eerste paal de gelijkmaker binnen.

Dat Thes tijdens de eerste helft veel energie had verbruikt, werd vlug duidelijk in de tweede helft. Al na vijf minuten kapte van Kruijssen zijn rechtstreekse tegenstander uit centraal voor doel, om met een mooi stiftertje de 2-1 op het bord te zetten. Berchem werd nu duidelijk de betere ploeg die ook voor het beste voetbal zorgde. Na een collectieve aanvalbehield Dimitri Hairemans het overzicht en bezorgde van Kruijssen zijn derde doelpunt van de namiddag op eens schoteltje.

Thes vond hierop geen antwoord meer. Het was Berchem dat nog de beste kansen creëerde om de stand op te drijven, maar de 3-1 was voldoende om over Thes naar de eerste plaats in de tussenstand te springen en de tweede periodetitel te mogen inschrijven.

HF

Scheidsrechter: Stijn De Roover.

Toeschouwers: 1500

BERCHEM SPORT: Appels, Djoum, Vande Velde, De Wilde, Van Minnebruggen, Mauro, Absisan, Hairemans (79' Carrez), Verstraeten (86' Addo), Zorbo (83' Nwokoro), van Kruijssen.

VV THES: Ghijssens, Willems, Van Tilburg, Kardes, Battista, Moutawakil, Vanoudenhove, Annab (58' Brulmans), Stefani (70' Convents), Benassar (74' Vandebroek), Vanwelkenhuysen.

Doelpunten: 33' van Kruijssen 1-0, 44' Van Tilburg 1-1, 50' van Kruijssen 2-1, 65' van Kruijssen 3-1.

Gele kaarten: 90' Vanoudenhove.

Roed kaarten: Geen.