Vrienden Olympisch Stadion bezoeken Havenhuis

De Vrienden van het Olympisch Stadion, de vereninging van supporters die fondsen verzamelt om de huur van het Olympisch Stadion mee te betalen, geven een Nieujaarsreceptie in het nieuwe Havenhuis te Antwerpen.

Naar jaarlijks gewoonte organiseren de Vrienden van het Olympisch Stadion minstens twee evenementen tijdens het seizoen. Na een rondleiding in het Antwerps stadhuis tijdens de heenronde, nodigen de Vrienden voor het eerste event van 2017 op donderdag 26 januari uit voor een Nieuwjaarsreceptie in het nieuwe Antwerpse Havenhuis. De maximaal voorziene plaatsen waren in een minimum van tijd de deur uit.

De ontvangst is voorzien om 18.30u, gevolgd door een welkomwoord van bestuurslid Walter Damen en schepen Rob Van de Velde. Een kwartiertje later start de rondleiding gegeven door schepen Marc Van Peel, gevolgd door een hapje en een drnakje. Het einde van het bezoek is voorzien rond 20.45u.

Voor een gezellig achterafje bij een drankje trekt het Kielse gezelschap dan naar The Villa-Pop King om nog even na te praten. (hf)