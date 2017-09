Stad organiseert wintersalon zelf

Turnhout - Het stadsbestuur van Turnhout organiseert het volgende wintersalon zelf. Het evenementenbureau dat daarvoor sinds vorig jaar een concessie had, zegde die overeenkomst eenzijdig op.

Het Oostendse evenementenbedrijf Emo liet de stad donderdag weten dat het dit jaar geen wintersalon meer wil organiseren in Turnhout. Het haalt als reden de negatieve beeldvorming aan. Emo had onlangs besloten om samen te werken met de vzw Markt Events, die in het verleden de wintermarkt organiseerde, maar het stadsbestuur wil geen overdekte feesttent meer op de Grote Markt.

Omdat de tijd ontbreekt om een nieuwe concessie aan te gaan, besliste het stadsbestuur op 24 uur tijd om het heft zelf in handen te nemen. "We blijven trouw aan het concept", zegt burgemeester Eric Vos (TIM). "Het wordt een familiaal gebeuren met voldoende kerstsfeer, een ijspiste en een organisatie in samenwerking met verenigingen en handelaars."