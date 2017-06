Grote schade aan woning door dakbrand: buren bieden hulp en onderdak aan

Turnhout - Een brand, vermoedelijk veroorzaakt door dakwerken, richtte maandagmiddag grote schade aan een woning in de Rivierstraat aan.

De brandweer van de zone Taxandria rukte maandag rond 15.30u uit voor een dakbrand in de Rivierstraat. Een dakwerker had een lek hersteld op het platdak van de woning van Chris en Mie Van Hest. Even nadat hij was vertrokken, merkten de bewoners vlammen op aan de woning.

Het vuur vernielde de geïsoleerde zijwand van de woning, maar binnen liep deze ook rook- en waterschade op. Verschillende buren kwamen de bewoners hulp en onderdak aanbieden.