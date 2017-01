Unizo deelt pluimen uit

Turnhout - Unizo-Turnhout deelt bij het begin van elk nieuw jaar pluimen uit. Die waren deze keer voor de familie Broeckx van Raf & Otje, Tim Klaassen van Dienstenthuis en Bart Wuyts van de SPK.

De pluimen zijn bestemd voor verdienstelijke ondernemers of organisaties die ondernemen in Turnhout meer mogelijk maken. De 'binnenstadpluim' was dit jaar bestemd voor de familie Broeckx die het voorbije jaar wellicht het Kempisch Ijsstadion sloot, maar wel meteen investeerde in een prachtige binnenspeeltuin met cafetaria. "Een voorbeeld van innovatief ondernemerschap", zei Unizo-voorzitter Suzy Maes.

De KMO-pluim ging niet geheel onverwacht naar het sterk groeiende Dienstenthuis, dat het voorbije jaar zijn tiende verjaardag vierde. Dienstenthuis heeft al 850 werknemers in dienst. "Mensgericht ondernemen is de sleutel van hun succes", lezen we in het juryrapport.

De pluim voor het evenement van het jaar ging naar de Strategische Projectenorganisatie Kempen, die het voorbije jaar diverse evenementen waar ondernemers elkaar konden ontmoeten en ideeën uitwisselen, organiseerde. Ondernemers sterker maken is overigens de corebusiness van de SPK. Directeur Bart Wuyts nam de derde pluim in ontvangst.