Muzikaal sprookje voert publiek mee naar het begin der tijden met muziek woord en beeld

Mechelen - Een sneeuwwit vogeltje is een muzikaal sprookje met vijf muzikanten en een verteller. Op zaterdag 18 maart kunnen jong en oud van deze voorstelling komen genieten in het ViaVia Joker Reiscafé in Mechelen. Mark Joly componeerde de muziek. Natalie Huyghe schreef en vertelt het verhaal.

?Het sprookje begint met de Schepper. Hij bedenkt vijf vogels. Die worden vertolkt door de vijf blazers van het kwintet. De dwarsfluit is de melodieuze merel, de hobo de slimme specht, de klarinet de avontuurlijke zwaluw, de fagot de koddige duif en de hoorn de statige buizerd. Dan is er natuurlijk nog één belangrijk vogeltje, het sneeuwwit vogeltje, een klein niemendalletje met een grote snavel die volledig verzegeld is. De zwaluw, de buizerd, de merel, de specht en de duif moeten samen een manier vinden om de gesloten bek te openen. Alleen dan zal er licht zijn op aarde. Zullen ze slagen?

Het stuk is een verwijzing naar het traditionele liedje ‘Daar zat een sneeuwwit vogeltje’. Dat nummer kwam ter sprake tijdens het eerste gesprek van Joly en Huyghe en werd de bouwsteen van het verhaal en de compositie. Ze wilden iets anders maken dan anders, namelijk een klassiek concert met een verhaal. Of omgekeerd, een vertelling op muziek. Huyghe zorgde ook voor al het beeldmateriaal.

De start van iets nieuw

De twee bedenkers leerden elkaar een aantal jaren geleden kennen en raakten aan de praat. “Ik wilde op dat moment iets nieuws proberen met het kwintet. Er zijn te veel traditionele concerten die, zelfs als ze waardevol zijn, niet de verdiende aandacht krijgen. Deze voorstelling is een poging om iets te ontwikkelen wat anderen niet hebben”, begint Joly.

“De opstart ging verrassend vlot. Mark en ik zijn één keer samengekomen om de krijtlijnen van het verhaal uit te tekenen. Een maand later had ik al een eerste draft van het verhaal op papier staan. Nadien heeft Mark een compositie op maat gemaakt en zijn de muzikanten aan het repeteren gegaan. Toen de muziek op punt stond, hebben we de balans met de tekst nog verfijnd. Intussen had ik ook illustraties gemaakt bij het verhaal en begon het te kriebelen om die om te zetten in bewegende beelden”, voegt Huyghe toe.

“De inspiratie van dit verhaal is duidelijk. Er zijn verwijzingen in verwerkt naar genesis en naar het natuurwetenschappelijke scheppingsverhaal, maar ook naar mythes en legendes uit streken ver en nabij. Daar ben ik zelf al van jongs af door gefascineerd”, zegt Huyghe nog. “Als componist zoek ik altijd naar manieren om emoties uit te drukken. In dit geval was de tekst van Natalie het uitgangspunt. Soms ben ik heel rechtstreeks op bepaalde woorden ingegaan, soms koos ik ervoor om eerder een ruime sfeer op te roepen”, vertelt Joly.

Unieke beleving

“Wij willen het publiek graag meenemen in een spanningsboog die we van bij het begin opbouwen. Ons verhaal heeft genoeg wendingen om de spanning erin te houden. De boodschap is visueel mooi verpakt. Het is een unieke beleving omdat zoveel verschillende elementen samenkomen: woord, muziek en beeld. Mensen die niet vertrouwd zijn met klassieke muziek laten we bovendien op een originele manier kennismaken met de klankkleuren van een houtblaaskwintet”, zegt Joly.

“Alle componenten zijn met evenveel oog voor detail uitgewerkt. Dat maakt dat je naar onze voorstelling verschillende keren kan komen kijken, zonder verveeld te raken. Als je echt tot de kern wil komen, moét je er zelfs meerdere keren mee in contact komen. Er zullen altijd andere details opvallen. Dat maakt dat ook wij na een lange tijd intensief repeteren nog steeds niet uitgekeken zijn op dit project”, gaat Huyghe verder.

"Onze vertelling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer zes jaar. De kleintjes zullen houden van de eenvoudige personages, de jongeren en volwassenen van de subtiele humor en de dubbele bodem. De muziek is gevarieerd en spitsvondig. Er komen naast houtblaasinstrumenten ook tafelbellen in voor. De bewegende beelden zijn poëtisch. Geen plaatjes bij een praatje, maar de creatie van een universum in grijstinten, met hier en daar een hint van kleur", besluiten Joly en Huyghe.