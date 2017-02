Wonderkind Antoni verbluft toeschouwers met muzikaal vuurwerk

Mechelen - 'Kleine Mozart van de viool' Antoni Ingielewicz komt naar Mechelen. Samen met Bart Kenis speelt hij op zaterdag 18 februari een concert in Huis De Min. Al op zijn vijfde bleek Antoni een uitzonderlijk muzikaal talent te zijn en hij won ook al talloze prijzen op wedstrijden.

"Ik speel al sinds ik 4,5 jaar oud ben", begint Antoni zijn verhaal. "Als kind ging ik vaak naar concerten met mijn moeder, die ook muzikant is. Daar was de viool het instrument dat ik het meest bewonderde. Het was mijn droom om dat te spelen, dus het leren ervan vond ik zeer leuk."

Wanneer David Vergaelen van Huis De Min Antoni vraagt of hij in Mechelen en Antwerpen een concert wil komen spelen aarzelt Antoni geen moment. Hij heeft een link met Vlaanderen via zijn vaste pianist-begeleider, Bart Kenis. "Drie jaar geleden hebben we elkaar ontmoet op een Suzuki workshop in Litouwen. Sinds toen hebben we regelmatig samen gespeeld", vertelt Antoni. "We begrijpen elkaar zeer goed en ik ben blij om met zo’n goede pianist te mogen spelen."