Salaam Mechelen stuurt vredesboodschap de wereld in

Mechelen - Woensdag kwamen het bestuur en de leden van Project Salaam Mechelen samen om een vredesboodschap te filmen. Op die manier hopen ze dat de mensen de nodige steun en hoop uit hun boodschap halen.

Project Salaam Mechelen doet al 21 jaar haar best om te bewijzen dat blanken en gekleurden wel perfect kunnen samenleven. Ze proberen vooral de laatste jaren die positieve boodschap mee te geven. “We leven in een maatschappij die jammer genoeg hoe langer hoe meer gepolariseerd raakt, zeker door sociale media. En ik vind dat het belangrijk blijft om die signalen te blijven geven van hoop. Dat is de taak die Salaam heeft”, vertelt voorzitter Frédéric Thiebaut.

Salaam betekent letterlijk 'vredewelkomend'. En die boodschap willen ze ook versturen met hun filmpje. “De mensen moeten warm zijn naar anderen toe. We mogen dan misschien anders gekleurd of anders gelovig of van een ander geslacht zijn. Aanvaard elkaar. We verschillen minder van elkaar dan we zelf denken”, vervolgt oprichter Youssef El Yagoubi.

