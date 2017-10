Nieuwe schepen en twee nieuwe gemeenteraadsleden

Sint-Amands - Aan het begin van de gemeenteraadszitting legden twee nieuwe gemeenteraadsleden de eed af en legde gemeenteraadslid Ben Waumans de eed af als nieuwe schepen.

Doordat schepen Frans Joos en gemeenteraadslid Femke Vleminckx, allebei van meerderheidspartij L.O.S., hun ontslag namen uit de gemeenteraad, moesten gisteren twee nieuwe raadsleden de eed afleggen. De opvolgers Magda Moeyersons, Wendy Weymans, Lieve Van den Berg en Bart De Wilde deden allemaal afstand van hun mandaat. Gisteravond legden dan Marjan Leicher (45) en Serge Gruyaert (54) in handen van burgemeester Peter Van Hoeymissen (CD&V) de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Zij waren meteen de laatst beschikbare kandidaten van de lijst L.O.S. De twee gemeenteraadsleden zijn afkomstig uit Antwerpen. Leicher woont al twaalf jaar in Sint-Amands, Gruyaert al twintig jaar. Ze vonden het allebei nog de moeite om hun plaats in de gemeenteraad op te nemen, ook al is dat maar tot eind volgend jaar: "Het is zeker ook een belangrijk jaar en we zijn gedreven om onze taal als gemeenteraadslid op te nemen. We stonden opp de lijst en hebben onze verantwoordelijkheikd tegenover de kiezers."

De gemeenteraadsleden van N-VA en onafhankelijk gemeenteraadslid Gino Steenssens wilden na de gemeenteraadszitting niet op de groepsfoto met alle gemeenteraadsleden."Ui respect voor Femke Vleminckx en Frans Joos", zei Steenssens.