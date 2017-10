Arbeiders Schulman weer aan het werk

Bornem - Bij Schulman Plastics aan de Pedro Colomalaan in Bornem wordt sinds maandagavond laat weer gewerkt.

Bij Schulman Plastics in Bornem, een vestiging van het Amerikaanse kunststoffenconcern, werken zo'n 170 bedienden en 130 arbeiders. Voor die arbeiders werd onderhandeld over een nieuwe CAO. Toen die onderhandelingen vrijdag afsprongen, legden de arbeiders het werk neer.

"Na veel overleg met het Europees management van Schulman legde de directie in Bornem maandagavond een loonsverhoging van twintig cent per uur op tafel en twee extra anciënniteitdagen", zegt vakbondsecretaris Paul Schoeters van ACV Bouw, Industrie en Energie. De nachtploeg die maandagavond opkwam, ging aan het werk na de stemming over het akkoord. De mensen van de late ploeg hadden gestemd net voor ze maandagavond naar huis gingen. Nadat gisterochtend ook de vroege ploeg had gestemd, was het akkoord met 55 procent aanvaard.