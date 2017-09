Op zoek naar paddenstoelen

Bornem / Puurs / Sint-Amands - De Natuurgidsen Klein-Brabant organiseren twee paddenstoelenwandelingen.

"Er hing altijd al een waas van geheimzinnigheid over paddenstoelen", zegt Frans Hermans, Voorzitter van de Natuurgidsen Klein-Brabant (foto). "Mensen vragen zich af waar die paddenstoelen zo plots vandaan komen, of wat hun nut is in de natuur. We leren tijdens de wandelingen ook welke paddenstoelen je waar kunt vinden en hoe je eetbare paddenstoelen kan onderscheiden van giftige."

Zondag 8 oktober van 14.30 tot 16.30 uur is er een Paddenstoelenwandeling in Ruisbroek. Wie mee wil wandelen, wordt verwacht aan het Hof ter Zielbeek aan de Sint Katharinastraat 171in Ruisbroek.

Zondag 15 oktober wordt om 14.30 uur verzameld aan het Hof van Coolhem aan de Coolhemstraat 64 in Puurs. Beide wandelingen zijn gratis.