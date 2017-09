Schepen Frans Joos neemt ontslag na stemming over fusie

Sint-Amands - Meteen nadat de gemeenteraad van Sint-Amands de principiële beslissing tot een fusie met Puurs had genomen, zei schepen Frans Joos dat hij ontslag zou nemen als gemeenteraadslid en als schepen. Hij verliet meteen het gemeentehuis.

"Dat ik mijn mandaat als schepen van Openbare Werken, Sport, Begraafplaatsen en Monumentenzorg stopzet en ontslag neem uit de gemeenteraad is een rechtstreeks gevolg van de tussen tot fusie", zegt Joos.

"De doorgedreven beslissing van de CD&V-burgemeesters tot fusie met Puurs zonder een degelijke raadpleging van de Sint-Amandsenaren kan ik niet zomaar goedkeuren. Bovendien vrees ik dat deze versnelde fusie een rem zal leggen op de huidige werking van de gemeente ten koste van de bevolking van Oppuurs, Lippelo en Sint-Amands. Uit het fusierapport komen voor mij te weinig garanties naar voren om de toekomst van Sint-Amands, Lippelo en Oppuurs na de fusie te vrijwaren. De wortel van 500 euro mag dan ook niet als doorslaggevende factor beschouwd worden, zoals al aangekondigd in de brief van LOS van juni 2017: “Deze bonus is een aanlokkelijk voorstel, maar kan en mag geen drijfveer zijn om overhaast en ondoordacht zo’n grote hervorming door te voeren.”

In 2000 stond Joos mee aan de wieg stond van L.O.S. We waren een initiatief van gedreven mensen die het beste voorhadden met Lippelo, Oppuurs en Sint-Amands. Als mandataris, eerst als gemeenteraadslid en daarna als schepen, heb ik steeds het belang van de Sint-Amandsenaren voorop gesteld en de partijleuze 'Laat Ons Samenwerken' hoog in het vaandel gedragen. Ik gehoopt deze periode van achttien jaar in schoonheid af te kunnen sluiten aan het eind van deze legislatuur, maar de ontwikkelingen van de laatste maanden maken dat helaas onmogelijk."

Joos zegt dat hij met voldoening terugblikt naar wat er de voorbije jaren gerealiseerd werd. "Dat

het centrum van Sint-Amands deze legislatuur herschapen werd tot de werf van de eeuw, veroorzaakt voor de omwonenden dan wal overlast, maar als het stof neergedaald is, de wegenis aangelegd is en de lijnen getrokken zijn, zullen de Sint-Amandsenaren snel de overlast van de laatste jaren vergeten zijn en zullen ze kunnen genieten van een nieuw en modern centrum."

"De drie begraafplaatsen kregen de voorbije jaren een grondige opknapbeurt en ook op het gebied van sport zijn investeringen gebeurd zodat de sportbeoefenaars binnen onze drie gemeenten kunnen genieten van een aangepaste infrastructuur", zegt Joos. "De kleinschaligheid die ons dorp typeert, moet beschermd worden. Ik wens mijn opvolger veel succes bij het afwerken van de werf van de eeuw, en hoop dat zij of hij even toegankelijk zal zijn voor de bekommernissen van de inwoners van Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo."