Ga inspiratie zoeken in het Notarishuis

Bornem - Enkele handelaars uit de regio organiseren dit weekend de Inspiratiedagen in het Notarishuis aan het Stationsplein 1 in Bornem.

"We sluiten de zomervakantie af met een luxueus evenement in het Notarishuis", zegt Anne Peeters van Drukkerij Graffiti, een van de deelnemende handelaars. "We verzamelen met verschillende partners in de sfeervolle tuin van het Notarishuis en tonen aan ideeën voor in en rondom uw huis." Van wijn tot exclusieve juwelen, luxewagens, stelen elementen en fotografie, je vindt het allemaal tijdens de Inspiratiedagen. De Inspiratiedagen vinden plaats op vrijdag 25 augustus van 14 tot 22 uur, zaterdag 26 en zondag 27 augustus van 12 tot 19 uur.