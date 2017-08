Laatste wandelaar van Dodentocht is binnen

Bornem - De 48ste Dodentocht is voorbij. Zopas wandelde Kim Coppin (31) uit Merchtem over de eindmeet.

De wagens van de cel field, die elk jaar achter de laatste deelnemer rijden. Hielden even halt in de Boomstraat en iedereen stapte uit voor moment van stilte. Zo brachten ze een eerbetoon aan Guido ‘Berre’ Bernaerts, jarenlang vrijwillig medewerker van de Dodentocht die op 2 augustus overleed.

In de loop van de dag kwamen 8.582 deelnemers de Boomstraat ingelopen, gewandeld of geslenterd. Hoeveel deelnemers er vrijdagavond precies vertrokken, zal wellicht nooit duidelijk worden. De organisatoren houden vast aan 13.952 starters, dat zijn alle mensen die zich vooraf voor de tocht hadden ingeschreven.

Voor het Rode Kruis was het een behoorlijk normale editie, al moesten er wel veel blaren worden verzorgd. Dat is vooral te wijten aan de hoge luchtvochtigheid. Enkele deelnemers moesten voor verzorging worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Zaterdagvoormiddag zakte in Branst een deelnemer in elkaar. Hij had het geluk dat een andere deelneemster hem meteen begon te reanimeren. De man werd door de MUG naar het ziekenhuis overgebracht. Later op de dag werd zijn toestand stabiel, al moet hij wel in het ziekenhuis blijven.

Met de ervaring van deze eerste Dodentocht met verplichte voorinschrijving kunnen de organisatoren in september gaan samenzitten om een evaluatie te maken, in samenspraak met de gemeente en de veiligheidsdiensten. De kans is groot dat er wordt beslist dat er volgend jaar een deelnemersstop komt.