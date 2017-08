Hugo Bonnyns wandelde zijn 46ste Dodentocht

Vrijdag 11 augustus om 21 uur beginnen opnieuw duizenden wandelaars aan een heroïsche tocht van 100km met start- en eindpunt in Bornem. De wandelaars (of lopers) krijgen maximaal 24 uur de tijd om deze 48ste Dodentocht tot een goed einde te brengen. Gazet van Antwerpen volgt alles voor u op de voet via www.gva.be/dodentocht