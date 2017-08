Wandelaar Dodentocht gereanimeerd door andere deelnemer

Bornem - Een van de deelnemers aan de Dodentocht is zaterdagvoormiddag in elkaar gezakt in de Benedenstraat in Branst. De 61-jarige man dankt zijn leven wellicht aan het ingrijpen van een wandelaarster die in zijn buurt liep. Zij startte meteen de reanimatie.

De man zeeg neer in de Benedenstraat in Branst. Een van de wandelaars in de buurt had meteen door dat er iets mis was met hem en startte de reanimatie. Dat de vrouw, die jaren bij de spoeddiensten werkte, zo snel startte met de reaniatie heeft wellicht de man zijn leven gered.

De hulpdiensten waren in geen tijd ter plaatse en brachten de man over naar het ziekenhuis. Zijn toestand is ondertussen stabiel, maar hij moet wel in het ziekenhuis blijven voor verder onderzoek.

Zoals elk jaar werden in de loop van de nacht en de voormiddag ook enkele wandelaars naar het ziekenhuis gevoerd met minder ernstige problemen zoals bloeddrukschommelingen.