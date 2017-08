Lichtprocessie aan kapel der Jonge Kerken

Sint-Amands - Dinsdag 15 augustus wordt de 36ste bid- en lichtprocessie georganiseerd van aan de kapel der Jonge Kerken. Die kapel werd op 15 augustus 1981 ingezegend.

De kapel zelf zit vol symboliek. Een eenvoudige muur, en daarboven een dak. De vloer is rond alsook de muur die voor de helft gesloten is en voor de andere helft open. De gesloten helft om mensen op te vangen, de open zijde naar de gemeenschap toe, uitnodigend voor iedereen. Boven deze gemeenschap zit een driehoekig dak. Drie hoeken, drie zijden, maar één geheel zoals God. Die Vader, Zoon en Heilige Geest is. Het dak is met de muur verbonden door zeven ranke kolommen, symboliserend de zeven sacramenten, die in zeven kleitabletten aan de muur hangen. Midden in de gemeenschap staat Maria “Onze-Lieve-Vrouw der Jonge Kerken”, een naam die verwijst naar de herkomst van het beeld, namelijk onze Jonge Zusterkerk in de Filippijnen, een naam die ook verwijst naar een jonge en bruisende kerk en de vele missionarissen die vanuit onze parochie zijn vertrokken naar de missielanden.

Sinds 1982 wordt aan deze kapel iedere woensdag in de meimaand het rozenhoedje gebeden en in datzelfde jaar werd ook begonnen met de bid- en lichtprocessie. De wijk tooit zich met Mariavaandels, mensen uit de buurt brengen hulde aan Maria door een Mariabeeld voor het raam te plaatsen en te versieren met bloemen en brandende kaarsen.

Er wordt dinsdag 15 augustus om 20.15 uur verzameld aan kapel van Onze-Lieve-Vrouw der Jonge Kerken op de hoek van de Rooienlaan en de Bloemenlaan. Wie dat wil, kan zich daar tegen 1 euro een kaarsen en vlammenscherm kopen.