Hoe laat je 14.000 man door een kunstwerk lopen?

Bornem - De wandelaars van de Dodentocht trekken ook dit jaar door het kasteeldomein d'Ursel in Hingene, ze lopen er zelfs dwars door een kunstwerk.

Momenteel loopt in d'Ursel de tentoonstelling The Beautyof the beast. Op de orpijslaan staat het monumentale beeld The Guard van Stief Desmet, een gigantische hond die in vijf stukken is opgedeeld. De wandelaars lopen vrijdagavond door het beeld. "We hebben naast het beeld wel nog ruimte voorzien zodat een vlotte doorgang van alle deelnemers gegarandeerd is", zegt directeur Koen De Vlieger. Volgens voorzitter André De Clerck van de Dodentocht waren de wandelaars enthousaist omdat ze vorig jaar door het kasteeldomein mochten wandelen. "We zorgen dit jaar voor nog meer verlichting en wie dat wil, kan iets drinken in de parkbar", zegt De Vlieger.