Wordt Stiltewandeling de Wandeling van het jaar ?

Bornem - De stiltewandeling in Hingene is genomineerd in de wedstrijd Wandeling van het jaar van het provinciebestuur van Antwerpen. Tot 15 augustus kunt u stemmen.

De wandeljury selecteerde het Stiltepad Hingene in Bornem van Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland, het Borsbekenpad in Borsbeek, het Betover(en)de Landduinenwandeling in Geel, Wandelen tussen veer en vlie’ in Schelle en het Natuurpad Lovenhoek in Vorselaar. Een van die wandelingen wordt uiteindelijk winnaar. Op de website www.wandelingvanhetjaar.be vinden wandelaars sfeerfilmpjes en gedetailleerde wandelfiches van de vijf kandidaten. Tot en met 15 augustus kunnen ze de trajecten uitproberen en online stemmen voor hun favoriet.