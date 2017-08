Senioren gaan naar Pairi Daiza

Bornem - Het gemeentebestuur van Bornem organiseert vrijdag 22 september een reis naar Pairi Daiza waaraan alle Bornemse senioren kunnen deelnemen.

Het gemeentebestuur van Bornem organiseert vrijdag 22 september een reis naar Pairi Daiza waaraan alle Bornemse senioren kunnen deelnemen. Alle Bornemse senioren, dus alle inwoners ouder dan 55 jaar, kunnen voor 22 euro mee naar Pairi Daiza, het dierenpark dat werd uitgeroepen tot een van de mooiste ter wereld. Er wordt die dag vertrokken om 8.30 uur aan de parking van het station van Bornem en daar eindigt de dagreis om 19.30 uur. Er zijn ook opstapplaatsen in de verschillende deelgemeenten. Inschrijven kan in het Sociaal Huis aan de Broekstraat 40B in Bornem, tel. 03 890 60 70, sociaalhuis@bornem.be