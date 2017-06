Burgemeester geeft een feest in het Breeven

Bornem - In het tentencomplex in recreatiedomein Breeven wordt zaterdag vanaf 21 uur het Feest van de Burgemeester georganiseerd.

Burgemeester Luc De boeck (CD&V) nodigde flink wat muzikaal talent uit naar het Breeven om er een echt dansfeest van te maken. Er is live muziek van Groove FM, en dj-sets van His Master’s Noise, Track United en DJ Lejeune. Er is dit jaar ook een special guest: Andy, de postbode uit Bornem die iedereen wist te verbazen met zijn prestaties in het VTM-programma ‘The Band’.

De opbrengst van het feest gaat dit jaar naar Huize Eyckerheyde, Huize De Steiger en Revalidatiecentrum Ter Linde. Wie nog snel een kaart in voorverkoop kan bemachtigen, betaalt 6 euro, aan de kassa betaal je 8 euro.